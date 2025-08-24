Ludmilla dá resposta afiada após ser alvo de chacota na web

Ludmilla se apresentou no último sábado (23/8) no Festival Mutha, em Nova York, nos Estados Unidos.
Um vídeo do show da cantora viralizou na rede social X, antigo Twitter, chamando atenção de alguns internautas que criticaram o inglês da artista.
O discurso de Ludmilla
Durante a apresentação, Ludmilla se dirigiu ao público em inglês: “Como vocês estão? É um prazer estar aqui. É um festival lindo, com um público lindo. Eu sou Ludmilla, estou tão feliz. Obrigada por me convidarem. Vamos lá”.
Um usuário reagiu com humor: “Impossível não rir, desculpa”. A cantora não deixou o comentário passar despercebido e rebateu:
“Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com 300 mil dólares a mais na conta por uma hora”.
Repercussão
A resposta de Ludmilla dividiu opiniões entre os internautas e continua repercutindo na rede social. Enquanto um fã comentou: “Nem deveria perder tempo rebatendo hater. Celebre sua conquista”, outro ironizou: “Aproveita então esse 300 mil e pague um curso de inglês”.
