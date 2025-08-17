17/08/2025
Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de hospital de Porto Alegre

Escritor tem 88 anos e foi diagnosticado com princípio de pneumonia

O escritor Luis Fernando Veríssimo foi internado este final de semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). 

De acordo com familiares e amigos, a equipe médica trata um princípio de pneumonia e outros sintomas relacionados às condições de saúde do cronista.

Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de hospital de Porto Alegre /Foto: Alice Vergueiro/Abraji

Veríssimo tem mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um AVC em 2021.  Um ano depois, recebeu um marcapasso no coração.

Aos 88 anos, o escritor possui uma carreira profissional dinâmica como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, é um amante da música, dedicado à prática do saxofone.

Filho do escritor Érico Veríssimo, Luis Fernando Veríssimo já publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras Que os Homens Contam, O Popular: crônicas ou coisa parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.

Foram as crônicas e contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

PUBLICIDADE
