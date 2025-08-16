Lula acompanha com lupa escolhas de cargos para a direção do PT

Mirando o pleito de 2026, quando pretende concorrer à reeleição, o presidente Lula tem acompanhado com lupa a escolha dos cargos para a nova direção de seu partido, o PT.
Segundo apurou a coluna, o chefe do Palácio do Planalto tem participado ativamente da montagem da nova direção da legenda junto ao novo presidente da sigla, Edinho Silva.
Na sexta-feira (15/8), por exemplo, Lula recebeu em Brasília, fora da agenda, Eden Valadares, um dos principais cotados para chefiar a Secretaria de Comunicação do PT, um dos cargos mais importantes do partido.
Como a coluna noticiou, Valadares é pupilo do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O dirigente já coordenou campanhas política de Wagner e do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Na conversa com Valadares, Lula afirmou que tem conversado com outros nomes cotados para cargos importantes no PT. O petista está preocupado em formar um “time coeso” para ajudá-lo nas eleições de 2026.