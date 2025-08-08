8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

‘Lula ama o Acre’: Kamai destaca pacote bilionário e vínculo histórico do presidente com o estado

Para ele, a vinda reforça o vínculo histórico de Lula com os acreanos e marca um momento importante para o futuro político e econômico da região

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre, vereador André Kamai, falou sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado nesta sexta-feira (8). Para ele, a vinda reforça o vínculo histórico de Lula com os acreanos e marca um momento importante para o futuro político e econômico da região.

André Kamai durante entrevista ao ContilNet/Foto: Giovane Amaral/ContilNet

“Então o presidente está vindo aqui e eu sei que ele está muito feliz de vir aqui, reencontrar os companheiros do Acre, reencontrar um povo que ele tanto ama e certamente trazer coisas boas para a gente”, ressaltou.

Segundo o dirigente, o pacote de mais de R$ 1 bilhão anunciado nesta agenda é apenas parte do que o governo federal já realizou nos últimos dois anos, mesmo sem a presença física de Lula no estado. Ele citou como exemplos a construção de casas populares, investimentos em água e saneamento, além de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para o Plano Safra.

Kamai ressaltou, ainda, que a visita também tem potencial para fortalecer a atuação do PT no Acre, reaproximando o partido da população.

“O presidente Lula anda aqui no Acre desde a década de 80. Ele tem um carinho especial pelo Acre e sempre investiu muito aqui. Então a nossa expectativa é que o presidente venha aqui mais uma vez, dar um abraço aos acrianos, mostrar todo o carinho e o afeto que ele tem e trazer anúncios importantes. É mais de um bilhão de reais em investimentos para melhorar a vida do povo do Acre, fora tudo que já foi feito”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.