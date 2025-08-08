‘Lula ama o Acre’: Kamai destaca pacote bilionário e vínculo histórico do presidente com o estado

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre, vereador André Kamai, falou sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado nesta sexta-feira (8). Para ele, a vinda reforça o vínculo histórico de Lula com os acreanos e marca um momento importante para o futuro político e econômico da região.

“Então o presidente está vindo aqui e eu sei que ele está muito feliz de vir aqui, reencontrar os companheiros do Acre, reencontrar um povo que ele tanto ama e certamente trazer coisas boas para a gente”, ressaltou.

Segundo o dirigente, o pacote de mais de R$ 1 bilhão anunciado nesta agenda é apenas parte do que o governo federal já realizou nos últimos dois anos, mesmo sem a presença física de Lula no estado. Ele citou como exemplos a construção de casas populares, investimentos em água e saneamento, além de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para o Plano Safra.

Kamai ressaltou, ainda, que a visita também tem potencial para fortalecer a atuação do PT no Acre, reaproximando o partido da população.

“O presidente Lula anda aqui no Acre desde a década de 80. Ele tem um carinho especial pelo Acre e sempre investiu muito aqui. Então a nossa expectativa é que o presidente venha aqui mais uma vez, dar um abraço aos acrianos, mostrar todo o carinho e o afeto que ele tem e trazer anúncios importantes. É mais de um bilhão de reais em investimentos para melhorar a vida do povo do Acre, fora tudo que já foi feito”, concluiu.