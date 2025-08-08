Lula anuncia investimento de R$ 1,1 bilhão para o Acre em agenda nesta sexta; confira

O Governo Federal vai destinar cerca de R$ 1,1 bilhão em investimentos ao Acre, com ações distribuídas nas áreas de infraestrutura, energia, educação, desenvolvimento agrário e meio ambiente. Os anúncios serão feitos nesta sexta-feira (8) em evento realizado na Cooperacre, em Rio Branco, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros como Renan Filho (Transportes) e Camilo Santana (Educação).

Entre os principais aportes está a recuperação da BR-364, que corta o estado e é fundamental para o escoamento da produção. Serão investidos R$ 870,9 milhões em obras de manutenção em quatro trechos da rodovia, beneficiando diretamente cerca de 60% da população acreana. A previsão é de geração de mais de 12,5 mil empregos diretos e indiretos em 12 municípios.

Na área energética, o programa Luz para Todos terá nova etapa no estado. Serão R$ 252 milhões em investimentos para garantir energia elétrica a 6 mil famílias que vivem em regiões remotas. Apenas nesta fase, R$ 103 milhões serão destinados a 2.500 famílias e outros R$ 149 milhões beneficiarão mais 3.500 famílias. Desde 2003, o programa já realizou mais de 60 mil ligações no Acre, atendendo aproximadamente 280 mil pessoas.

A educação também será contemplada com recursos do Novo PAC. O Acre receberá R$ 304,6 milhões em investimentos para creches, escolas, transporte escolar e ensino superior. Serão R$ 181 milhões aplicados na construção de oito creches, 11 escolas de tempo integral e compra de 33 ônibus escolares. Além disso, está prevista a criação de um novo campus do Ifac em Feijó e a construção do Hospital Universitário de Rio Branco, com R$ 90 milhões.

O desenvolvimento agrário será reforçado com a criação de três novos assentamentos, entrega de títulos de propriedade, contratos de uso da terra e financiamento habitacional. Ao todo, 977 famílias serão contempladas com concessões de uso, além da entrega de 145 títulos e 42 moradias.

Por meio do Fundo Amazônia, o estado será beneficiado com projetos ambientais e sociais. O destaque é o Restaura Amazônia, que investirá R$ 13,6 milhões na Resex Chico Mendes. Também será assinado contrato de R$ 24 milhões com a ONG SOS Amazônia, para promover a agricultura familiar e a merenda escolar. Já o projeto Sanear Amazônia, em parceria com o Memorial Chico Mendes, destinará R$ 9 milhões à oferta de água potável para comunidades no estado. Ao todo, o Fundo já destinou R$ 260,8 milhões ao Acre, sendo R$ 155 milhões apenas a partir de 2023.

As ações federais no estado também se refletem no aumento da fiscalização ambiental. De janeiro a julho de 2025, o número de autos de infração do Ibama cresceu 194% em relação à média do governo anterior, e as multas subiram 182%. O Acre também registrou redução de 98% na área queimada em comparação com o mesmo período de 2024, conforme dados do Lasa/UFRJ.