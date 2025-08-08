8 de agosto de 2025
Lula chega à Casa de Acolhida Souza Araújo para visitar hansenianos antes da agenda oficial

Após o encontro com representantes da instituição, o presidente seguirá para a sede da Cooperacre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na Casa de Acolhida Souza Araújo, em Rio Branco, onde realiza uma visita nesta sexta-feira (8) antes de cumprir sua agenda oficial na capital acreana. A instituição, localizada às margens da BR-364, é referência no acolhimento de pessoas atingidas pela hanseníase e em situação de vulnerabilidade social.

O presidente chegou escoltado por comboio da Polícia Rodoviária Federal/Foto: ContilNet

Lula desembarcou por volta das 9h no Aeroporto Internacional de Rio Branco, em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), e seguiu diretamente para a unidade, em compromisso classificado como pessoal pelo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), vereador André Kamai.

Após o encontro com representantes da instituição, o presidente seguirá para a sede da Cooperacre, Filial 5, no Parque Industrial, onde anunciará investimentos em infraestrutura, educação e reforma agrária, ao lado de ministros e autoridades locais.

