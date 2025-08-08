Lula chega à Cooperacre e faz visita ao prédio da cooperativa ao lado de Gladson e Jorge

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de chegar à sede da Cooperacre, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (8), onde cumpre parte de sua agenda oficial no Acre. Acompanhado por uma comitiva de ministros, parlamentares e lideranças locais, o chefe do Executivo foi recebido por apoiadores e representantes de movimentos sociais e da agricultura familiar.

Lula chegou acompanhado do governador Gladson Camelí e do presidente da Apex, Jorge Viana.

Na sequência, Lula seguirá para o palco montado dentro do espaço da cooperativa, onde fará um discurso ao público presente. A expectativa é de que o presidente anuncie um pacote de investimentos de mais de R$ 1 bilhão, com foco em áreas como infraestrutura, habitação, saneamento, meio ambiente e apoio à produção rural.

A visita do presidente ao estado marca o retorno de Lula ao Acre após assumir o terceiro mandato. Durante sua fala, ele deve destacar ações do governo federal já realizadas na região e reforçar o compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia e a valorização da agricultura familiar, setor no qual a Cooperacre é referência.

Fundada há mais de 20 anos, a Cooperacre reúne dezenas de cooperativas e associações da região, atuando com foco na produção de alimentos orgânicos, extrativismo e valorização de comunidades tradicionais. O local se tornou um símbolo de resistência e desenvolvimento regional, sendo escolhido como ponto estratégico para os anúncios do governo.

Além do presidente, participam do evento ministros como Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Jader Filho (Cidades), além de parlamentares, o governador Gladson Cameli e o ex-governador e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

A agenda oficial também prevê uma visita não institucional à Casa de Acolhida Souza Araújo, que atende pacientes com hanseníase na capital acreana.

Esta é a segunda vez, em menos de uma semana, que a presença do governo federal ganha destaque no Acre, com reforço de programas como o Minha Casa, Minha Vida, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o Novo PAC.