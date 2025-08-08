8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

Lula chega à Cooperacre e faz visita ao prédio da cooperativa ao lado de Gladson e Jorge

Lula chegou acompanhado do governador Gladson Camelí e do presidente da Apex, Jorge Viana

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de chegar à sede da Cooperacre, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (8), onde cumpre parte de sua agenda oficial no Acre. Acompanhado por uma comitiva de ministros, parlamentares e lideranças locais, o chefe do Executivo foi recebido por apoiadores e representantes de movimentos sociais e da agricultura familiar.

Lula chegou acompanhado do governador Gladson Camelí e do presidente da Apex, Jorge Viana.

Gladson, Lula e Jorge Viana/Foto: Reproduçãoa-feira 

Na sequência, Lula seguirá para o palco montado dentro do espaço da cooperativa, onde fará um discurso ao público presente. A expectativa é de que o presidente anuncie um pacote de investimentos de mais de R$ 1 bilhão, com foco em áreas como infraestrutura, habitação, saneamento, meio ambiente e apoio à produção rural.

A visita do presidente ao estado marca o retorno de Lula ao Acre após assumir o terceiro mandato. Durante sua fala, ele deve destacar ações do governo federal já realizadas na região e reforçar o compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia e a valorização da agricultura familiar, setor no qual a Cooperacre é referência.

Presidente cumpre agenda na Cooperacre/Foto: Reprodução

Fundada há mais de 20 anos, a Cooperacre reúne dezenas de cooperativas e associações da região, atuando com foco na produção de alimentos orgânicos, extrativismo e valorização de comunidades tradicionais. O local se tornou um símbolo de resistência e desenvolvimento regional, sendo escolhido como ponto estratégico para os anúncios do governo.

Além do presidente, participam do evento ministros como Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Jader Filho (Cidades), além de parlamentares, o governador Gladson Cameli e o ex-governador e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

Presidente chegou ao Acre na manhã desta sexta-feira (8)/Foto: ContilNet

A agenda oficial também prevê uma visita não institucional à Casa de Acolhida Souza Araújo, que atende pacientes com hanseníase na capital acreana.

Esta é a segunda vez, em menos de uma semana, que a presença do governo federal ganha destaque no Acre, com reforço de programas como o Minha Casa, Minha Vida, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o Novo PAC.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.