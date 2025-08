Lula chora em evento no Planalto ao relembrar que passou fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (5) que é “mais fácil resolver” o problema da tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros do que “combater a fome e a miséria”. “Eu, sinceramente, estou tomado de alegria. Tem esse problema dos Estados Unidos contra nós. Isso a gente resolve. Isso a gente resolve. É mais fácil resolver isso do que combater a fome e a miséria nesse país. É muito mais fácil”, disse Lula.

O presidente deu a declaração durante reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), no Palácio do Planalto.

Ao longo de sua fala, o presidente se lembrou de momentos de sua vida em que passou fome, na juventude, e chorou em vários momentos. Ele também criticou as opiniões de quem, segundo Lula, é contra fazer dívida pública para alimentar a população.