Lula conversa com cooperados, come castanha e recebe agradecimento de Gladson no Acre

Durante a visita à sede da Cooperacre, Filial 5, em Rio Branco, nesta sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com cooperados, tirou fotos ao lado dos trabalhadores e participou de momentos de descontração com os presentes. Ele também provou castanhas entregues por cooperados como forma de agradecimento pela visita.

A agenda contou com a presença do ex-governador do Acre e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e do governador Gladson Camelí, que agradeceu pessoalmente ao presidente pelo apoio dado ao estado. Em discurso, Cameli reconheceu a importância da parceria institucional com o governo federal para garantir investimentos em áreas estratégicas.

A visita firma o compromisso do governo com a agricultura familiar, o cooperativismo e o desenvolvimento sustentável na região amazônica.

VEJA FOTOS: