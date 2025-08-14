lula-critica-bloqueio-dos-eua-a-cuba:-“deixe-os-cubanos-em-paz”

Um dia após o governo dos Estados Unidos anunciar sanções a servidores brasileiros envolvidos na criação do programa Mais Médicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o país norte-americano pelo bloqueio econômico imposto a Cuba. O Departamento de Estado do governo de Donald Trump justificou a sanções aos brasileiros por suposta cumplicidade com o regime cubano.

Nesta quinta-feira (14/8), o chefe do Planalto criticou a decisão. “Nossa relação de Cuba é uma relação de respeito ao povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Hoje estão passando necessidade, num bloqueio que não há nenhuma razão”, disse, em discurso.

O presidente também afirmou que o titular da Casa Branca “não é imperador” e pediu que “deixe os cubanos em paz”. “Os EUA fez uma guerra e perdeu. Aceite que perdeu e deixe os cubanos viver em paz. Não fique querendo mandar no mundo, ele [Trump] não é imperador”, ressaltou.

Confira a declaração:

As declarações ocorreram durante a inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana, Pernambuco.

Ao longo da fala, Lula também mandou um recado ao secretário de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, que foi alvo das sanções dos EUA:

“Mozart, não fique preocupado com o visto dos EUA. O mundo é muito grande. O Brasil tem 8 milhões e meio de km. Você tem lugar pra andar no Brasil pra caramba. Não se importe”, disse.

Embargo

Em 1962, o então presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy impôs um embargo econômico a Cuba, restringindo uma série de operações comerciais. A medida é alvo de críticas da comunidade internacional.

Em 2023, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução pedindo o fim das sanções econômicas. No entanto, apesar de algumas flexibilizações, o ato segue em vigor.