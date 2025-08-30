Lula decreta luto de três dias pela morte de Luis Fernando Verissimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, neste sábado (30/8), luto oficial de três dias após a morte do escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos. O escritor morreu na madrugada deste sábado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Mais cedo, por meio das redes sociais, o titular do Palácio do Planalto lamentou a morte de Verissimo e destacou o trabalho realizado por ele ao longo da vida.

“Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com a Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia”, escreveu Lula.

Velório do escritor Luis Fernando Verissimo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha abraça viúva de Luis Fernando Verissimo, Lúcia Helena Massa

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite fala com a viúva de Luis Fernando Verissimo, Lúcia Helena Massa

Luis Fernando Verissimo

Luis Fernando Veríssimo posa na biblioteca

Verissimo estava internado desde 11 de agosto em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha. O velório do escritor aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Porto-alegrense, Luis Fernando é filho do escritor Érico Verissimo e de Mafalda Halfen Volpe Verissimo.

Durante a vida, Luis Fernando Verissimo publicou mais de 60 obras, entre elas “As Mentiras que os Homens Contam”, “O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida” e “A Grande Mulher Nua e Ed Mort”.

Em nota, a Academia Brasileira de Letras (ABL) lamentou a morte do escritor. “A Academia Brasileira de Letras expressa sua solidariedade à esposa, Lúcia, aos filhos, Fernanda, Mariana e Pedro, aos netos, amigos e leitores. Verissimo nos ensinou a imaginar uma vida mais leve.”