Lula defende cassação de Eduardo Bolsonaro por “traição à pátria’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pedir nesta quinta-feira (14/8) a cassação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por “traição da pátria”, já que incentiva sanções dos Estados Unidos contra a economia e contra autoridades brasileiras.

O petista também negou que haja perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que aliados do próprio Bolsonaro o delataram sobre a tentativa de golpe de Estado articulada entre 2022 e 2023. “Ele precisa parar de resmungar”, frisou.

“(Bolsonaro) Mandou o filho para os Estados Unidos, mandou o filho que é deputado federal. Vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então não dá para a gente ficar quieto”, declarou Lula.

O presidente participou hoje da inauguração da Fábrica de Hemoderivados da Hemobrás, em Goiana, Pernambuco, onde fez críticas a Bolsonaro e a Donald Trump.

Articulador de sanções

Eduardo Bolsonaro se mudou em março para os Estados Unidos e, desde então, está em contato com aliados de Trump para articular retaliações ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ao governo federal. Ele também atua para dificultar a negociação entre Brasil e EUA no tema do tarifaço.

A sobretaxa de 50% e outras medidas contra o Brasil, como a suspensão de vistos de autoridades, usam como justificativa, principalmente, as ações judiciais contra Bolsonaro.