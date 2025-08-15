Lula diz que ficou “puto” com demora em entrega de ação do governo

Leia também

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (14/8), ter ficado “puto da vida” quando voltou ao cargo e descobriu que a entrega de títulos a famílias da comunidade de Brasília Teimosa, no Recife (PE), não havia sido concluída. A ação cruzou os governos Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro sem conclusão.

Lula discursou na comunidade, localizada na zona sul da capital pernambucana, para marcar a primeira leva de títulos entregues. Antes de reclamar da demora para a medida, o petista voltou a reclamar dos ministros que não agilizaram a regulamentação de leis importantes para o Planalto, como a da economia solidária e a da igualdade salarial.

“Quando eu fiquei sabendo, depois de 15 anos que eu retornei à Presidência da República, que não tinham sido entregues os títulos de Brasília Teimosa, eu fiquei muito, mas muito puto da vida. É um descaso e um desprezo que as pessoas têm para tratar as pessoas mais humildes deste país”, afirmou Lula no evento.

O governo entregou 599 títulos de regularização fundiária de interesse social a moradores de Brasília Teimosa. A entrega é resultado do programa Imóvel da Gente, junto com a prefeitura da capital pernambucana, chefiada pelo prefeito aliado João Campos (PSB). A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O evento marcou a primeira etapa de entregas. Ao todo, serão beneficiadas famílias que vivem numa área de 80 mil m², avaliada em mais de R$ 3,8 milhões. Ainda restam duas etapas, que totalização 6.759 lotes regularizados.

Ainda no evento, Lula prometeu retornar em janeiro ao local para entregar o restante dos títulos. O petista tem uma história com a comunidade. Foi lá onde ele fez a primeira viagem como presidente, em 2003, levando ministros para conhecerem a realidade de um dos bairros mais pobres do Recife.