Lula e Alckmin anunciam R$ 12 bi em crédito para impulsionar indústria

O governo federal vai destinar R$ 12 bilhões em crédito para industrias brasileiras. O recurso virá de uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25/8) no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O BNDES vai financiar R$ 10 bilhões, enquanto a Finep vai operar R$ 2 bilhões. O objetivo é promover a modernização e produtividade da indústria 4.0 e do parque fabril brasileiro. “Isso é para bens de capital, então máquinas, equipamentos que vão fazer com que a indústria ganhe competitividade, reduza custos, modernizar o parque industrial brasileiro que tem uma média de 14 anos”, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MIDC), Geraldo Alckmin.

De acordo com Alckmin, as taxas de juros podem variar entre 7,5% a 8,5% mais o spread bancário, que é a diferença entre a taxa de captação de recursos e a taxa de empréstimo operada pelos bancos. A ideia é que o montante do BNDES impulsione os serviços tecnológicos, por meio de investimentos em bens de capital que incorporem tecnologias em robótica, inteligência artificial, computação na nuvem, sensoriamento, comunicação máquina a máquina e internet das coisas (IoT).

Já a Finep deve complementar a ação com objetivo de estimular a indústria nacional de bens de capital e reduzir as assimetrias regionais, por isso os R$ 2 bilhões serão destinados para empresas que precisem modernizar seu parque industrial localizado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante (apertando a mão de Lula na imagem em destaque), avaliou que a parceria é um grande avanço, principalmente ao considerar o cenário de adversidade que o Brasil tem passado. “Eu acho que esse é um programa que está muito bem direcionado para a eficiência, o crescimento e a modernização do parque industrial brasileiro”, afirmou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou do anúncio, ressaltou que a agenda desenvolvimentista de Lula é muito ampla e tem o objetivo de alavancar o Brasil.

Micro e pequenas empresas com projetos de até R$ 50 milhões terão acesso ao financiamento na forma indireta, por meio da rede credenciada de instituições do BNDES. Já médias e grandes empresas com projetos no valor de até R$ 300 milhões poderão fazer o financiamento diretamente com o BNDES. “O banco também apoiará fabricantes de máquinas e equipamentos 4.0 na comercialização de seus equipamentos credenciados, no valor de até R$ 300 milhões”, disse a instituição.

Segundo Mercadante, as linhas de crédito estarão disponíveis a partir desta terça-feira (26/8). O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, afirmou que o BNDES tem feito a diferença no setor e isso estimula os demais bancos de investimento. “Finalmente nós temos uma política industrial. Vai ser ideal? Vai ser a melhor? Não, mas é o caminho o que mais nos preocupa, é que esse seja um movimento contínuo”, disse ele.