Lula e ministros exibem boné em reunião: “O Brasil é dos Brasileiros”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu os 38 ministros no Palácio do Planalto, na manhã desta terça-feira (26/8), para uma reunião de alinhamento sobre as metas e prioridades para o segundo semestre do ano.

Na abertura do encontro, que contou com uma fala inicial de Lula, a maioria dos presentes usava um boné azul, com os dizeres “O Brasil é dos Brasileiros”, slogan adotado pelo governo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, porém, não utlizou o acessório (foto em destaque).

Lula em reunião ministerial

Presidente Lula comanda segunda reunião ministerial do ano

Lula comanda segunda reunião ministerial do ano

O slogan do boné foi criado pelo ministro da Secretaria de Comunicação do Planalto, Sidônio Palmeira, e é um contraponto aos bonés ostentados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aliados, estampado pela sigla Maga, de Make America Great Again (Faça a América Grande Novamente, em inglês).

Desde a ofensiva do norte-americano, que culminou na taxação de produtos brasileiros em 50%, o petista tem reafirmado a soberania do país e rechaçado tentativas de interferência, em uma ruidosa disputa.

Ao fim da reunião, todos os ministros e o presidente já não estavam mais com o acessório na cabeça.

Reunião ministerial

O encontro ocorreu em um momento de recuperação da popularidade do chefe do Planalto e deve discutir o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; o projeto de regulamentação das big techs; a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil; entre outros temas.

Trata-se da segunda reunião ministerial do ano e a nona desde o início do mandato.

Após comentar que a guerra na Ucrânia estaria próxima do fim, Lula fez diversas críticas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em especial ao filho Eduardo. “O que está acontecendo hoje no Brasil com a família do ex-presidente e do filho dele nos EUA é uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus”, afirmou.

“Não existe nada que pode ser mais grave do que uma família inteira, com um filho que já deveria ter sido expulso da Câmara, insuflando um outro Estado contra o Estado do Brasil. Vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, do governo para que a gente possa fazer com que esse país seja respeitado”, destacou o presidente.