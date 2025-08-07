8 de agosto de 2025
Lula escolhe visitar casa de acolhida para hansenianos antes de cumprir agenda oficial no Acre

"É uma agenda pessoal do presidente", afirmou Kamai, ao confirmar a passagem de Lula pela unidade

Durante sua passagem por Rio Branco nesta sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará uma visita à Casa de Acolhida Souza Araújo, instituição localizada às margens da BR-364, voltada ao cuidado e acolhimento de pessoas atingidas pela hanseníase. A visita acontecerá antes da agenda oficial prevista na sede da Cooperacre, no Parque Industrial da capital.

Lula vai visitar casa de acolhida em Rio Branco/Foto: Ilustração

O presidente tem previsão de desembarque entre 9h e 9h30 no Aeroporto Internacional de Rio Branco, em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). De lá, ele seguirá diretamente para a Casa de Acolhida, em um compromisso que, segundo o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), vereador André Kamai, será de caráter pessoal.

“É uma agenda pessoal do presidente”, afirmou Kamai, ao confirmar a passagem de Lula pela unidade.

A Casa de Acolhida Souza Araújo é referência no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas afetadas por doenças negligenciadas, como a hanseníase. A instituição tem importância histórica e social para o estado e conta com o apoio de diversas organizações, inclusive ligadas à Igreja Católica.

Após a visita, o presidente seguirá para o evento principal do dia, ao lado de ministros e autoridades locais, na sede da Cooperacre – Filial 5, onde anunciará investimentos em infraestrutura, educação e reforma agrária.

