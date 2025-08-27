Lula parabeniza Janja por aniversário de 59 anos: “Sempre ao meu lado”

27/08/2025
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma publicação em homenagem ao aniversário da primeira-dama, Janja Lula da Silva. A socióloga completa 59 anos nesta quarta-feira (27/8).

Em mensagem compartilhada nas redes sociais, o titular do Executivo chamou Janja de “minha companheira” e agradeceu pela parceria. Os dois começaram a se relacionar em 2017 e se casaram em maio de 2022.

“Ela que está sempre ao meu lado com coragem, ternura e compromisso com o Brasil. Obrigado por caminhar comigo, dividir sonhos e me encher de esperança todos os dias”, escreveu.

A postagem é acompanhada de um vídeo em que o casal aparece dançando a música Aliança, do grupo Tribalistas.

Veja a publicação:

Hoje é dia de celebrar a vida da minha companheira, @JanjaLula. 🎂❤

Ela que está sempre ao meu lado com coragem, ternura e compromisso com o Brasil.

Obrigado por caminhar comigo, dividir sonhos e me encher de esperança todos os dias.

Feliz aniversário, meu amor. Que Deus te… pic.twitter.com/qhAeGiXC6Q

— Lula (@LulaOficial) August 27, 2025

