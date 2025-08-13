12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Lula recebe Motta antes da MP do tarifaço e sinaliza reconciliação

Escrito por Metrópoles
lula-recebe-motta-antes-da-mp-do-tarifaco-e-sinaliza-reconciliacao

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, no Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A reunião ocorreu na noite desta terça-feira (12/8), véspera do envio da Medida Provisória em socorro às empresas mais afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais cedo, ele esteve com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

No horizonte da relação do Planalto com o Congresso, ainda há duas propostas cruciais: um projeto do governo para regular as redes sociais, que será enviado nesta quarta-feira (13/8), na esteira das denúncias sobre exploração infantil nos meios digitais; e o projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, que teve um panorama negativo apontado pelo relator, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

Os encontros simbolizam uma retomada de diálogo entre Lula, Motta e Alcolumbre, após meses de embate. A “guerra fria” do Planalto com o Congresso começou em junho, com o aumento na conta de luz imposto pelos parlamentares no projeto das Eólicas Offshore, e se estabeleceu de fato quando o PT apostou no discurso “rico contra pobres” diante da resistência do Legislativo a taxar super ricos, diante do risco de cortes.

6 imagensO presidente da Câmara, Hugo MottaO presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ladeado pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e do ex-presidente da Casa Renan Calheiros (MDB-AL). Eles saíram abraçados após votação realizada com o fim do motim bolsonaristas.Davi Alcolumbre cedeu ao indicado de Silveira para ANPFechar modal.1 de 6

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 6

O presidente da Câmara, Hugo Motta

Marina Ramos/Câmara dos Deputados3 de 6

Gil Ferreira/SRI4 de 6

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto5 de 6

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ladeado pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e do ex-presidente da Casa Renan Calheiros (MDB-AL). Eles saíram abraçados após votação realizada com o fim do motim bolsonaristas.

6 de 6

Davi Alcolumbre cedeu ao indicado de Silveira para ANP

Reprodução

A cisão aumentou quando o Congresso derrubou o reajuste do Imposto de Operações Financeiras (IOF), e Lula partiu para a disputa acionando o Supremo Tribunal Federal (STF), ainda em junho deste ano. Após a Corte decidir a favor do Planalto e determinar a validade da medida, já em julho, o presidente decidiu vetar o aumento do número de deputados.

A relação estava estremecida desde então, com Lula reticente a falar com a cúpula do Congresso, e o PT aproveitando o embate para recuperar terreno na avaliação pública. Mas o motim bolsonarista, que levou à ocupação dos plenários da Câmara e do Senado, pavimentou o retorno do diálogo entre os dois Poderes.

A reunião contou também com a presença da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Segundo interlocutores da articuladora política do presidente Lula, ela já havia conversado com Motta por telefone na semana passada, após o motim bolsonarista ser superado. Fontes indicam que a titular da pasta, parlamentar licenciada, reforçou o apoio institucional do Planalto ao deputado.

Panorama para projeto do IR

Interlocutores não cravam os assuntos específicos da reunião, mas indicam uma certa preocupação palaciana com o panorama indicado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL) mais cedo. Relator do projeto de isenção do IR, um dos que o Planalto considera mais importantes para pavimentar a reeleição de Lula, o parlamentar indicou que a proposta poderia ser votada somente em dezembro.

Leia também

“A semana de retorno dos trabalhos da Câmara não foi uma semana qualquer. Vamos esperar como é que vai ser hoje a reunião de líderes, a discussão das pautas dessa semana para que a gente tenha um horizonte de discussão”, disse Lira, que presidiu a Casa até fevereiro deste ano. Ele afirmou que a votação poderia ficar para setembro ou dezembro, a depender “das variações de sugestões de proposta”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.