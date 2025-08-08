8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

Lula se emociona ao receber carta de hansenianos e reforça luta contra o preconceito durante visita ao Acre

Lula relembra trajetória e compromisso com o combate à fome no Brasil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Durante visita à Casa Acolhida Souza Araújo, no Acre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a importância da solidariedade, do respeito e do combate ao preconceito que ainda cercam as pessoas atingidas pela hanseníase.

Lula relembra trajetória e compromisso com o combate à fome no Brasil/Foto: ContilNet

Ao receber uma carta de uma moradora, Lula ressaltou o valor simbólico daquele gesto e falou sobre a força que uma causa de vida representa para qualquer pessoa. Para ele, ter um propósito é o que motiva a persistência e a coragem para enfrentar desafios, superando medos e impossibilidades. Lula relembrou sua trajetória, destacando que quando assumiu a presidência, em 2003, sua missão maior era garantir que nenhum brasileiro passasse fome, objetivo alcançado em 2014, com reconhecimento internacional.

Presidente Lula destaca compromisso com pessoas atingidas pela hanseníase durante visita ao Acre/Foto: ContilNet

O presidente enfatizou que a ajuda às pessoas atingidas pela hanseníase é uma obrigação moral, ética e cidadã, que vai muito além de recursos financeiros. É preciso oferecer amor, carinho e atenção especial a quem mais precisa, combatendo o preconceito que ainda persiste na sociedade.

O presidente enfatizou que a ajuda às pessoas atingidas pela hanseníase é uma obrigação moral, ética e cidadã/Foto: ContilNet

Lula também compartilhou sua experiência com as colônias de hanseníase, lembrando que sempre faz questão de visitá-las quando está nos estados onde elas existem, como forma de contribuir para acabar com o estigma da doença. Ele afirmou que a hanseníase é uma doença curável, não contagiosa, e que as pessoas podem conviver normalmente com quem é atingido por ela.

Lula também compartilhou sua experiência com as colônias de hanseníase, lembrando que sempre faz questão de visitá-las/Foto: ContilNet

Ao final, garantiu estar ao lado dessas pessoas em sua luta diária, reconhecendo que o sofrimento do passado não será totalmente reparado, mas que continuará a trabalhar para oferecer dignidade, respeito e apoio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.