Lula se emociona ao receber carta de hansenianos e reforça luta contra o preconceito durante visita ao Acre

Durante visita à Casa Acolhida Souza Araújo, no Acre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a importância da solidariedade, do respeito e do combate ao preconceito que ainda cercam as pessoas atingidas pela hanseníase.

Ao receber uma carta de uma moradora, Lula ressaltou o valor simbólico daquele gesto e falou sobre a força que uma causa de vida representa para qualquer pessoa. Para ele, ter um propósito é o que motiva a persistência e a coragem para enfrentar desafios, superando medos e impossibilidades. Lula relembrou sua trajetória, destacando que quando assumiu a presidência, em 2003, sua missão maior era garantir que nenhum brasileiro passasse fome, objetivo alcançado em 2014, com reconhecimento internacional.

O presidente enfatizou que a ajuda às pessoas atingidas pela hanseníase é uma obrigação moral, ética e cidadã, que vai muito além de recursos financeiros. É preciso oferecer amor, carinho e atenção especial a quem mais precisa, combatendo o preconceito que ainda persiste na sociedade.

Lula também compartilhou sua experiência com as colônias de hanseníase, lembrando que sempre faz questão de visitá-las quando está nos estados onde elas existem, como forma de contribuir para acabar com o estigma da doença. Ele afirmou que a hanseníase é uma doença curável, não contagiosa, e que as pessoas podem conviver normalmente com quem é atingido por ela.

Ao final, garantiu estar ao lado dessas pessoas em sua luta diária, reconhecendo que o sofrimento do passado não será totalmente reparado, mas que continuará a trabalhar para oferecer dignidade, respeito e apoio.