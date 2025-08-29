Lula tem plano caso não seja candidato à reeleição em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (29/8), que possui planos caso não seja candidato a reeleição para a presidência em 2026. Segundo ele, “não faltam nomes dentro do PT e fora do PT”. ?O petista disse, porém, que não podia revelar quem.

Lula também afirmou que não tem dúvidas de que será candidato e que esta é uma eleição que não pode perder. O presidente disse que só não será candidato se não estiver bem de saúde.

Leia também

“Tenho plano B, C, D. Não posso dizer quem. Mas não falta nome dentro do PT e fora do PT. Vai ser uma eleição difícil e é uma eleição que nós não podemos perder”, apontou o presidente em entrevista com a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

Ainda segundo o petista, se ele anunciar a candidatura para 2026, “pode ter certeza que é para ganhar as eleições”, e “não temos condições de devolver esse país ao fascismo que governou nos últimos anos”.

“O Bolsonaro tem uma força na extrema direita muito forte”

Ao falar sobre os possíveis adversários, Lula admitiu que o antecessor, Jair Bolsonaro, terá influência ne eleição.

“O Bolsonaro tem uma força na extrema direita muito forte […] É o Tarcísio. Ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque sem o Bolsonaro, ele não é nada, ele sabe disso”, apontou o presidente.

Lula também destacou que mais pessoas devem se candidatar, além de criticar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). “Mas eu acho que as pessoas devem se candidatar. Eu acho que é importante. O Zema, se ele tiver a performance que ele teve no Roda Vida, vai ser um desastre para ele.”

“O Tarcísio quer ser candidato, o Caiado, o Zema, o Ratinho quer ser. Que seja todo mundo. Ainda vai aparecer mais candidato. Quanto mais aparecer, melhor”, destacou o presidente.