Lula vem ao Acre com ministros para anunciar obras, investimentos e criar assentamentos

A presença do governador Gladson Cameli e de outras autoridades locais, como prefeitos, deputados estaduais e federais, já está confirmada para o evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Rio Branco nesta sexta-feira (8) para cumprir agenda oficial no Acre. A cerimônia acontece na sede da Cooperacre – Filial 5, localizada no Parque Industrial da capital, na BR-364, e contará com a presença de quatro ministros de Estado. A visita marca um pacote de ações voltadas para infraestrutura, educação e reforma agrária.

Lula chega ao Acre nesta sexta-feira (7)/Foto: Reprodução

Entre os principais anúncios, está a assinatura das ordens de serviço para obras de manutenção e recuperação das BRs 364 e 317, dois dos eixos mais importantes para a logística acreana. O responsável pela pauta é o ministro dos Transportes, Renan Filho, que acompanha o presidente para autorizar oficialmente o início das intervenções.

Ministro dos Transportes, Renan Filho/Foto: Reprodução

As obras somam 286,7 quilômetros de extensão e representam um investimento de R$ 870,9 milhões. Os serviços irão contemplar trechos críticos entre a divisa do Acre com Rondônia e o entroncamento com a BR-317, além de segmentos que passam por Bujari, Feijó e a região do Rio Gregório. A medida é vista como um avanço significativo na melhoria da malha rodoviária do estado e deve beneficiar diretamente o escoamento da produção local.

Camilo Santana é ministro da Educação/Foto: Reprodução

A educação também ganha destaque na programação presidencial. O ministro Camilo Santana, titular da pasta, participará do evento para anunciar novos investimentos no setor educacional, com ênfase na interiorização do ensino técnico e superior. Um dos pontos altos será a confirmação da construção de um novo campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Feijó.

No eixo da reforma agrária e desenvolvimento rural, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), será o responsável por uma série de entregas voltadas à regularização fundiária e à ampliação de políticas públicas no campo. Entre as ações previstas estão a assinatura de portarias que criam três novos assentamentos e a entrega de Contratos de Concessão de Uso (CCUs) para 977 famílias assentadas em sete projetos no estado.

Paulo Teixeira é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)/Foto: Reprodução

Além disso, Teixeira anunciará novas linhas de crédito rural destinadas à instalação de famílias em áreas de reforma agrária, bem como a entrega de 145 títulos de propriedade definitiva e 42 unidades habitacionais financiadas. As medidas visam garantir segurança jurídica, inclusão produtiva e dignidade às famílias beneficiadas.

Também está prevista a vinda do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias.

Wellington Dias, novo ministro do Desenvolvimento Social/Foto: Reprodução

A presença do governador Gladson Cameli e de outras autoridades locais, como prefeitos, deputados estaduais e federais, já está confirmada para o evento.

