14 de agosto de 2025
Luva de Pedreiro recebe alta hospitalar após internação às pressas

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, deixou o Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB), nessa quarta-feira (13/8), um dia após ser internado. Nas redes sociais, ele afirmou que tudo não passou de um “susto”.

A namorada dele, Távila Gomes, também comemorou a recuperação ao publicar uma foto de Iran com o filho já em casa. “Em casa. Graças a Deus”, escreveu.

O criador de conteúdo havia dado entrada na unidade na manhã de terça-feira (12/8) para realizar uma bateria de exames. Conforme o último boletim médico antes da alta, o quadro indicava “uma leve redução na frequência cardíaca”, sem outras complicações.

“O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento”, informava a nota divulgada anteriormente. Desde o início, Távila já havia tranquilizado os fãs: “Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo, logo vai receber alta, se Deus quiser”.

