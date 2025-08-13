luxemburgo-revela-que-quase-fechou-com-o-santos-em-2025

Vanderlei Luxemburgo contou que esteve perto de assumir o Santos em abril. O convite foi feito pelo presidente Marcelo Teixeira, mas o acerto não avançou. Sem clube desde que deixou o Corinthians em 2023, ele disse, em entrevista ao canal do ex-jogador Muller, que só aceitaria se tivesse controle total do departamento de futebol.

“Quero ser o treinador e também o head coach, cuidando de tudo, 24 horas por dia. Vai ser o técnico e o responsável por todo o departamento de futebol”, afirmou.

Luxemburgo deu entrevista ao canal do Muller no @YouTubeBrasil , disse que foi procurado pelo @santosfc antes de Cleber Xavier e explica porque não aceitou: pic.twitter.com/CCWJJCk5f9 — ADEMIR QUINTINO (@ademirquintino) August 12, 2025

O técnico revelou que a presença do então CEO Pedro Martins atrapalhou o acordo.

“Não precisava de diretor executivo. Acho que o Marcelo não me contratou por causa disso”, disse.

Na gestão Teixeira, o Santos já teve três técnicos: Fábio Carille, Pedro Caixinha e Cleber Xavier, que comanda o time atualmente. Luxa já trabalhou no Peixe quatro vezes: 1997, 2004, 2006-2007 e 2009. No período, conquistou o Torneio Rio-São Paulo, dois Paulistas e um Brasileiro.