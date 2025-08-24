Lyanco faz escudo do Atlético-MG no cabelo antes de clássico mineiro

Atlético-MG e Cruzeiro medem forças pela quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (27/8) às 19h30 e tem mando do Galo. Às vésperas do clássico mineiro, o zagueiro Lyanco inovou no visual e fez o desenho do escudo do time alvinegro em tranças no cabelo.

Confira:

O zagueiro do Atlético-MG tem feito postagens provocando o rival desde que houve o sorteio que definiu o confronto nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador não deve ser relacionado para a partida por conta de uma lesão, e respondeu uma publicação que informava a sua possível ausência dizendo que mira o Cruzeiro na competição: “Kkkkk esses cruzeirenses. O que mais quero é pegar vocês. Comemora não!”, escreveu Lyanco.

Em fevereiro deste ano, Galo e Cruzeiro se enfrentaram pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético-MG venceu o clássico por 2 x 0, com dois gols de Hulk. Em uma das vezes que o camisa 7 balançou as redes, Lyanco foi até em direção à torcida cruzeirense e simulou estar passando maquiagem, em provocação aos torcedores.

O jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil acontece no dia 11/9, dessa vez, com mando do Cruzeiro. O duelo decisivo acontecerá no Mineirão, às 19h30.