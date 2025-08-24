24/08/2025
Universo POP
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro

Lyanco faz escudo do Atlético-MG no cabelo antes de clássico mineiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
lyanco-faz-escudo-do-atletico-mg-no-cabelo-antes-de-classico-mineiro

Atlético-MG e Cruzeiro medem forças pela quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (27/8) às 19h30 e tem mando do Galo. Às vésperas do clássico mineiro, o zagueiro Lyanco inovou no visual e fez o desenho do escudo do time alvinegro em tranças no cabelo.

Confira:

Leia também

O zagueiro do Atlético-MG tem feito postagens provocando o rival desde que houve o sorteio que definiu o confronto nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador não deve ser relacionado para a partida por conta de uma lesão, e respondeu uma publicação que informava a sua possível ausência dizendo que mira o Cruzeiro na competição: “Kkkkk esses cruzeirenses. O que mais quero é pegar vocês. Comemora não!”, escreveu Lyanco.

Em fevereiro deste ano, Galo e Cruzeiro se enfrentaram pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético-MG venceu o clássico por 2 x 0, com dois gols de Hulk. Em uma das vezes que o camisa 7 balançou as redes, Lyanco foi até em direção à torcida cruzeirense e simulou estar passando maquiagem, em provocação aos torcedores.

O jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil acontece no dia 11/9, dessa vez, com mando do Cruzeiro. O duelo decisivo acontecerá no Mineirão, às 19h30.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.