Macarrão feito de casca de mandioca vence concurso gastronômico do Festival da Farinha

Na primeira noite do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, o destaque ficou por conta do concurso gastronômico que premia o melhor prato derivado da mandioca. A vencedora foi Marciane, da comunidade Pentecostes, que conquistou o primeiro lugar com um inovador macarrão feito da casca da mandioca.

O prato recebeu nota 8,64 dos quatro jurados responsáveis pela avaliação e garantiu à vencedora o prêmio de R$ 2 mil, entregue pelo prefeito Zequinha Lima durante a cerimônia.

O concurso é uma das atrações do festival, valorizando a criatividade e a tradição culinária da região.

