O macro no Free Fire é um recurso que permite aos jogadores realizarem várias ações com um único comando, oferecendo uma vantagem injusta. A ferramenta, popular por facilitar movimentos complexos como “subir capa” e colocar gelo agachado, é considerada um cheat pela Garena e seu uso é proibido.

O que é e por que é proibido?

O macro é, essencialmente, um atalho programável que encurta as ações do jogo. Com apenas um toque, o jogador pode, por exemplo, atirar com uma AWP e trocar de arma instantaneamente, ou controlar o recuo da mira com maior precisão. A Garena considera o uso de qualquer software de terceiros que ofereça vantagem injusta como trapaça, e a punição para quem é pego pelo sistema anti-cheat é o banimento permanente da conta.

Os riscos de baixar macros

Além de ser uma prática ilegal, o download de macros não é seguro. Mesmo em lojas de aplicativos oficiais como a Google Play Store, programas do tipo podem não funcionar como prometido e apresentar riscos. A situação é ainda pior ao baixar arquivos APK de fontes não oficiais, que podem conter vírus e malwares, comprometendo a segurança do seu dispositivo e dos seus dados pessoais.

Como melhorar a mira de forma justa

Para aprimorar suas habilidades no Free Fire sem recorrer a cheats, a melhor abordagem é o treino. As dicas incluem:

Jogar com frequência para entender melhor as dinâmicas da partida.

Encontrar a sensibilidade ideal para o seu estilo de jogo.

Utilizar a sala de treinamento para aperfeiçoar suas mecânicas de mira e movimentação.

Assistir a tutoriais e dicas de jogadores profissionais.

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.