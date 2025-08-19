19/08/2025
Macron chama Putin de “ogro” e faz alerta contra “ameaça” da Rússia

O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de “predador” e “ogro” e alertou que a Rússia é uma “força desestabilizadora”. As declarações foram dadas nesta terça-feira (19/8), após a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, além outros líderes europeus.

O encontro, que ocorreu em Washington (EUA), discute a possibilidade de um encontro direto entre Putin e Zelensky.

Segundo Macron, Putin não cumpre os compromissos e tem sido uma força desestabilizadora, ao tentar redefinir fronteiras para ampliar o poder.

Segundo o líder francês, a Rússia “não retornará à paz e a um sistema democrático aberto da noite para o dia”. “Mesmo para sua própria sobrevivência, ele [Putin] precisa continuar se alimentando. É assim. E por isso é um predador, é um ogro às nossas portas” disse Macron.

O presidente francês também ressaltou que não acredita que a França esteja sob ameaça imediata, mas advertiu que o risco para a Europa é real. “Não digo que amanhã será a França a atacada, mas ele é uma ameaça para os europeus. Não devemos ser ingênuos”, disse ele.

Em outra entrevista, Macron também admitiu não compartilhar do otimismo de Trump quanto à chance de um acordo de paz. “Quando observo a situação e os fatos, não vejo que o presidente Putin queira a paz agora, mas talvez eu seja pessimista demais”, afirmou.

