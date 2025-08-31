Maduro celebra alistamento de civis contra “ameaça do imperialismo”

Em meio às tensões com os Estados Unidos, o ditador venezuelano Nicolás Maduro comemorou a mobilização em torno do alistamento em massa de civis para atuar na Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela.
Em seu canal no Telegram, Maduro parabenizou a participação da população no ato, que, segundo ele, demonstra “compromisso com a defesa integral da nação”.
“Cada homem e mulher alistados representam a vontade de um povo que não se rende, que se prepara, se une e defende sua soberania com dignidade e coragem”, escreveu o ditador.
O governo venezuelano disponibilizou mil postos de alistamento nos 225 municípios do país para um mutirão de inscrições entre sábado (30/8) e este domingo (31/8).
No último fim de semana, o regime Maduro já havia convocado um alistamento militar em massa. A ideia é fortalecer a Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela.
Maduro ameaçado
A movimentação em torno da Venezuela aumentou nas últimas semanas, após o governo dos EUA aumentar a pressão contra o contestado governo chavista. Para a administração Donald Trump, Maduro é o chefe do cartel de Los Soles. O grupo foi classificado por Washington como uma organização terrorista e os EUA enviaram navios de guerra para o mar do Caribe.
Além de alistamentos para civis, o líder chavista mobilizou cerca de 4,5 milhões de milicianos, e enviou 15 mil militares para a fronteira com a Colômbia. Navios de guerra também foram mandados ao mar, para realizar patrulhas nas águas que cercam o país.