Mãe curte noite no baile e bebê morre após ser deixado com irmão de 5 anos

Uma mulher foi presa em flagrante neste domingo (10) por abandono de incapaz seguido de morte, após deixar os dois filhos, de 8 meses e 5 anos, sozinhos em casa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ir a um baile.
Segundo a Polícia Civil, a mãe saiu na noite de sábado (9) e retornou apenas no domingo, quando encontrou o bebê sem respirar. Ela levou a criança para uma unidade de saúde em Realengo, onde foi confirmada a morte por sufocamento.
Policiais militares e agentes da 34ª DP (Bangu) constataram que a casa apresentava condições insalubres e inseguras para crianças. Testemunhas relataram que a mulher já havia deixado os filhos sozinhos em outras ocasiões.
O filho mais velho foi entregue ao Conselho Tutelar. A presa foi encaminhada ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.
Abandono em São Paulo
Um caso parecido ocorreu no estado de São Paulo. Uma mulher de 19 anos foi presa por abandono de incapaz no dia 3 de agoosto após deixar a filha de 3 anos em casa para ir a um baile funk.
Uma câmera de vigilância flagrou o momento em que a criança caminha sozinha à procura da mãe, usando somente fralda.
Segundo o boletim de ocorrência, moradores do bairro Vila Luzita acionaram a Polícia Militar quando a criança foi vista andando sozinha na rua Peró Vaz, por volta da 1h30 da madrugada.
A CNN também apurou que a criança foi encontrada por funcionários da companhia de energia, Enel. Os funcionários improvisaram uma roupa para a bebê, que apresentava estar com muito frio.