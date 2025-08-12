12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Mãe curte noite no baile e bebê morre após ser deixado com irmão de 5 anos

Mulher saiu na noite de sábado (9) e retornou apenas no domingo, quando encontrou o bebê sem respirar, no Rio de Janeiro; ela foi presa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma mulher foi presa em flagrante neste domingo (10) por abandono de incapaz seguido de morte, após deixar os dois filhos, de 8 meses e 5 anos, sozinhos em casa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ir a um baile.

Segundo a Polícia Civil, a mãe saiu na noite de sábado (9) e retornou apenas no domingo, quando encontrou o bebê sem respirar. Ela levou a criança para uma unidade de saúde em Realengo, onde foi confirmada a morte por sufocamento.

Mulher saiu na noite de sábado (9) e retornou apenas no domingo, quando encontrou o bebê sem respirar, no Rio de Janeiro; ela foi presa/Foto: Reprodução

Policiais militares e agentes da 34ª DP (Bangu) constataram que a casa apresentava condições insalubres e inseguras para crianças. Testemunhas relataram que a mulher já havia deixado os filhos sozinhos em outras ocasiões.

O filho mais velho foi entregue ao Conselho Tutelar. A presa foi encaminhada ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.

Abandono em São Paulo

Um caso parecido ocorreu no estado de São Paulo. Uma mulher de 19 anos foi presa por abandono de incapaz no dia 3 de agoosto após deixar a filha de 3 anos em casa para ir a um baile funk.

Uma câmera de vigilância flagrou o momento em que a criança caminha sozinha à procura da mãe, usando somente fralda.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores do bairro Vila Luzita acionaram a Polícia Militar quando a criança foi vista andando sozinha na rua Peró Vaz, por volta da 1h30 da madrugada.

CNN também apurou que a criança foi encontrada por funcionários da companhia de energia, Enel. Os funcionários improvisaram uma roupa para a bebê, que apresentava estar com muito frio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.