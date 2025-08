Mãe de Oruam desabafa nas redes sociais dez dias após a prisão do rapper

A mãe de Oruam, Márcia Gama, realizou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (1º/08), após completar 10 dias do rapper no presídio de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde está cumprindo a prisão preventiva. O cantor responde às acusações de tentativa de homicídio e associação ao tráfico de drogas após uma confusão com policiais em sua casa.

“Se vocês dessem a oportunidade de conhecer o Mauro Davi, não julgariam da mesma forma o Oruam. Ele não merece o que estão fazendo com ele. Te amo filho”, escreveu a mãe do MC.

No dia anterior, Márcia também compartilhou fotos abraçando o filho e publicou um texto falando sobre o amor de mãe: “Um amor que vence a dor e, mesmo ferido, continua amando. Amor que não desiste, que resiste amor de Deus, mãe, e amor de filho. É um amor que não conhece muros, nem julgamentos. Um amor que carrega nas costas o que o mundo rejeita e, ainda assim, escolhe amar. Sei que você vai sair dessa meu filho, é junto com isso o crescimento. Eu te amo além dessa vida . Sua mãe”.

O MC se entregou à polícia na noite de terça-feira (22/7), após ter a prisão decretada pela Justiça após se envolver em conflito com policiais durante operação em sua residência. Oruam ainda foi classificado como preso de “alta periculosidade” e está sendo denunciado por tentativa de homicídio contra policiais.