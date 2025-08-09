9 de agosto de 2025
Mãe de Preta Gil se reúne com amigos no dia em que filha completaria 51 anos

Nesta sexta-feira (8/8), data em que Preta Gil completaria 51 anos, a cantora — que faleceu após enfrentar um câncer colorretal — recebeu inúmeras homenagens de amigos e familiares. Entre elas, destacou-se a de sua mãe, Sandra Gadelha, que se reuniu com amigos para marcar a ocasião.

A matriarca apareceu sorridente, segurando uma taça de vinho durante um jantar intimista, registrado por Jude Paulla, amiga próxima de Preta. O encontro, apesar do luto recente, teve um tom de celebração da memória e da alegria que a artista espalhava.

 

Reprodução: Instagram
Preta Gil e mãe, Sandra GadelhaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil e amigosReprodução: Instagram
Reprodução/Instagram
Preta Gil e mãe, SandraReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Preta Gil com a mãe, Sandra, e Francisco GilReprodução/Instagram

Jude explicou o espírito da reunião em sua postagem nas redes sociais: “Um jantar em comemoração ao dia dela! Por ela a gente estaria fazendo uma festona mesmo sem ela… mas vai um jantarzinho mesmo!”, escreveu, com bom humor.

Gilberto Gil também fez questão de homenagear a filha em um post emocionante no Instagram, reunindo fotos da infância de Preta e outros momentos marcantes. “Na #FamíliaGil, dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim”, declarou.

Preta Gil faleceu em 20 de julho, aos 50 anos, em Nova York, em decorrência de complicações de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. Ao longo da luta contra a doença, passou por diversos tratamentos, incluindo terapias experimentais nos Estados Unidos, mas a enfermidade evoluiu com metástases. Seu corpo foi velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma cerimônia que reuniu fãs, amigos e familiares.

