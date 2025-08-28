Mãe e companheira são presas em Manaus por morte de criança de 5 anos

Policiais civis do Amazonas prenderam Rafaela Coelho Ramires, de 22 anos, e a sua companheira Vitoria Coelho Dutra, de 25 anos, por maus-tratos e homicídio qualificado. Elas são suspeitas da morte de Rafaele Estacie Ramires Lima, de 5 anos, filha de Rafaela. A menina morreu em consequência de espancamentos, informou a Polícia Civil ao divulgar fotos de Rafaela e Vitoria.

A Polícia Civil informou que a criança foi espancada na madrugada de quarta-feira (27) e asfixiada com pressão no pescoço. A agressão ocorreu na casa da família no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

A criança foi internada às 5h30min no Hospital e Pronto-Socorro Infantil Joãozinho, na zona leste. Na ficha de internação a mãe informou que Rafaele Estacie sofreu “queda no banheiro”. A médica do plantão que realizou o atendimento informou à polícia que a menina chegou sem condições de reanimação e possuía vários hematomas no corpo e no rosto.

Os policiais prenderam Rafaela e Vitoria em flagrante. Elas serão submetidas a audiência de custódia nesta quinta-feira (28).