17/08/2025
Mãe e filho ficam em estado grave após capotamento em Xapuri; veja vídeo

Acidente foi registrado neste sábado (16), na Estrada da Variante; pai da criança teve ferimentos leves.

Um acidente grave foi registrado na tarde do sábado (16) na Estrada da Variante, em Xapuri, interior do Acre. De acordo com informações preliminares, o pneu de um carro estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e o veículo capotasse.

Equipes de socorro atuaram no resgate das vítimas do acidente ocorrido na Estrada da Variante, em Xapuri/Foto: Reprodução

No carro estava a família: Euricléia Barbosa de Souza, de 23 anos, que sofreu um trauma na coluna e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave; o esposo dela, que conduzia o veículo e sofreu apenas escoriações leves; e o filho do casal, de apenas dois anos, que teve um traumatismo craniano encefálico (TCE) gravíssimo.

A criança também foi levada ao Pronto-Socorro e precisou ser entubada. O atendimento foi realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

