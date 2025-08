Mãe é presa ao levar bebê com o crânio fraturado para a UPA

Segundo o boletim de ocorrência, após a realização de um exame de raio-X, a lesão no crânio foi confirmada. Devido à gravidade do ferimento, a bebê foi transferida imediatamente para o Hospital Infantil Cosme e Damião.

A mãe contou aos policiais que o ferimento teria acontecido na noite anterior, após a bebê cair da cama. Mesmo diante do inchaço e do quadro preocupante, ela só buscou atendimento médico no dia seguinte.