Mãe é presa após deixar filha de 3 anos sozinha para ir a baile funk

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante no último domingo (3), em Santo André, na Grande São Paulo, após deixar a filha de apenas 3 anos sozinha em casa para ir a um baile funk. A criança foi encontrada caminhando sozinha pela rua, descalça e vestindo apenas uma fralda, enquanto chorava e chamava pela mãe.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a menina anda pela Rua Peró Vaz, aparentemente desorientada. Funcionários da Enel, que realizavam manutenção na área, viram a cena e imediatamente acionaram a Polícia Militar.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mãe admitiu que saiu de casa enquanto a filha dormia para participar do baile funk. Ao retornar, ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada ao 6° Distrito Policial de Santo André.

O Conselho Tutelar foi acionado e confirmou que já havia registros anteriores de denúncias contra a jovem por situações semelhantes de negligência. A avó da criança, ouvida pelos policiais, afirmou que não era a primeira vez que a mãe deixava a filha sozinha e relatou que já havia procurado o Conselho Tutelar em outras ocasiões.

O pai da criança não foi localizado até a última atualização do caso. A menina foi recolhida e está sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que agora avalia as providências a serem tomadas quanto à guarda e proteção da criança.