Mãe vai a baile e bebê de 8 meses morre em casa no Rio

A mulher foi presa em flagrante após deixar a criança sozinha com a irmã de 5 anos, que foi entregue ao Conselho Tutelar

Uma bebê de 8 meses morreu sufocada, no último sábado (9/8), após a mãe, Vanuza Moura, de 23 anos, sair para ir a um baile e deixar a criança sozinha em casa com a irmã de 5 anos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu a jovem em flagrante no domingo, quando ela levou a filha, já sem vida, a uma unidade de pronto atendimento.

Reprodução/PCERJ

Condições da casa e abandono constante

Segundo as investigações, a jovem abandonou as filhas, de 8 meses e 5 anos, sozinhas em casa, no bairro Jardim Novo, em Realengo. Ao retornar, ela encontrou a bebê sem respirar. Os médicos que a atenderam constataram que a criança morreu por sufocamento, com suspeita de engasgo.

Agentes da Polícia Militar que foram até a residência da mulher encontraram o local em condições insalubres e inseguras para as crianças. Testemunhas também confirmaram que ela abandonava as filhas sozinhas com frequência para sair. A filha mais velha foi entregue ao Conselho Tutelar e a mãe foi autuada por abandono de incapaz seguido de morte.

