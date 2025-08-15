15/08/2025
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Máfia das receitas: PCDF apreende 80 canetas emagrecedoras vendidas sem prescrição

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrada nesta sexta-feira (15/8), apreendeu 80 canetas de emagrecimento, além de antibióticos e várias receitas de medicação de uso controlado.

A ação da Delegacia de Defesa do Consumidor (DPCON/CORF/PCDF) investiga uma rede de farmácias do Distrito Federal que, segundo as diligências, estaria envolvida com falsificação de receitas médicas e venda de medicamentos de uso controlado sem prescrição.

A operação foi realizada em cooperação com a Vigilância Sanitária do Distrito Federal em cinco farmácias da mesma rede, localizadas no Guará, Ceilândia e Samambaia.

A investigação da DPCON apurou que a rede de farmácias mantinha grande quantidade de receitas médicas falsas, com carimbos e assinaturas dos médicos falsificados.

Segundo a PCDF, os sócios da rede de farmácias não foram localizados no momento da operação e, até a última atualização desta matéria, eles não se apresentaram à polícia.

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

