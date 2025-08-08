Mafia The Old Country: veja gameplay, trailer e requisitos do lançamento

Mafia: The Old Country, a prequela da série, está chegando. O novo título da Hangar 13 explora as origens do crime organizado na Sicília do século XX, com uma história focada em temas como honra, lealdade e traição. O lançamento para PC (via Steam) acontece em 7 de agosto, enquanto a versão para PlayStation 5 e Xbox Series X/S fica disponível no dia seguinte.
O protagonista, Enzo Favara, tenta escapar de uma vida difícil para se tornar uma figura respeitada na máfia Torrisi. A trama, que promete ser mais linear e cinematográfica, foca em ação, com missões de extorsão e combate.
Preço e edições
O jogo será lançado em duas edições. A Edição Padrão, que inclui apenas o jogo base, custa R$ 289,90. Já a Edição Deluxe sai por R$ 349,90 no PC e Xbox, e R$ 399,90 no PS5, e traz conteúdos extras como pacotes cosméticos, trilha sonora e um livro de arte digital. Quem comprar qualquer uma das edições na pré-venda garante o bônus Pacote Soldato.
Trailer de Mafia: The Old Country
Requisitos de Mafia: The Old Country
Mafia: The Old Country – Requisitos de Sistema
|Rquisitos mínimos (Médio/1080p)
|Configuração recomendada (Alto/1440p)
|Sistema operacional:
|Windows 10 ou 11 (64 bits)
|Windows 10 ou 11 (64 bits)
|Processador:
|AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7 9700K
|AMD Ryzen 7 5800X ou Intel Core i7 12700K
|Memória RAM:
|16 GB
|32 GB
|Placa de vídeo:
|AMD Radeon RX 5700 XT ou NVIDIA RTX 2070
|AMD Radeon RX 6950 XT ou NVIDIA RTX 3080 Ti
|DirectX:
|Versão 12
|Versão 12
|Armazenamento:
|55 GB de espaço disponível (SSD)
|55 GB de espaço disponível (SSD)
Fonte: Hangar 13 e 2K Games
Redigido por Contilnet.