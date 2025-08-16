Magníficos e Escolha da Garota Açaí: assista à transmissão da 3ª noite do Festival do Açaí

O 26º Festival do Açaí de Feijó chega ao terceiro dia de atividades neste sábado (16), com uma programação diversificada que inclui shows nacionais, apresentações regionais e a tradicional escolha da Garota Açaí, que simboliza a beleza e a cultura do evento.

As atrações diurnas continuam na praia, mantendo o tradicional clima do festival. Já a programação noturna começa às 18h com apresentações musicais locais, seguidas por shows de Edu Kasseb, às 20h, e Sandra Melo, às 21h.

O desfile da Garota Açaí, previsto para às 22h, é um dos momentos mais aguardados da noite. A vencedora receberá premiação em dinheiro, que em edições anteriores chegou a R$15 mil. Às 23h, o público acompanhará discursos do prefeito e do governador, além da música do DJ Richard.

A atração principal da noite, a Banda Magníficos, sobe ao palco à meia-noite, trazendo o forró que conquista fãs em todo o Acre. O encerramento fica por conta do Trio Furacão, com apresentação prevista para às 2h.

Para quem não puder comparecer presencialmente, a equipe do ContilNet realiza transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube, garantindo que o público acompanhe todos os momentos do festival.