Mailza anuncia escola no Alto Pentecostes e reforça investimentos no Juruá

A vice-governadora Mailza Assis, esteve neste sábado, 16, no Vale do Juruá, para cumprir, ao lado do governador Gladson Camelí, uma série de agendas que reforçam o compromisso do governo com o desenvolvimento da região. Um dos destaques foi a assinatura da ordem de serviço para a construção da escola rural da comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima, obra viabilizada com recurso de emenda destinada por Mailza ainda em 2019, durante seu mandato no Senado Federal.

O investimento de R$ 1,8 milhão vai garantir um espaço moderno e adequado para estudantes da zona rural. A obra terá prazo de execução de seis meses e ficará a cargo da empresa J.P.P. Oliveira Construções LTDA.

“Quando apresentei essa emenda, sabia da importância que uma escola tem para transformar a realidade de uma comunidade. Hoje, ver esse projeto sair do papel me enche de alegria, porque sei que estamos investindo no futuro de meninos e meninas que terão mais condições de sonhar e realizar. Essa é uma vitória de toda a população do Alto Pentecostes”, destacou Mailza.

Base de Aviação do Juruá Além da escola, Mailza participou de outras entregas estratégicas para a região. Em Cruzeiro do Sul, ao lado de Gladson, inaugurou a Base de Aviação do Juruá, estrutura de quase R$ 6 milhões que fortalece o trabalho do Ciopaer, com operações de segurança, transporte aeromédico e apoio em emergências.

O governador Gladson Cameli ressaltou a importância da obra. “Esse momento me traz muita alegria. É mais uma ação de fortalecimento e de prestação de serviços à população. Estou realizado em poder oferecer uma estrutura moderna, que permitirá pousos e decolagens para diversas finalidades sociais e operacionais. O Acre está alçando novos voos para melhorar a qualidade de vida de todos os acreanos e acreanas”, disse.

O secretário de Obras, Ítalo Lopes, lembrou que o projeto foi desenvolvido com tecnologia de ponta. “Esse projeto foi elaborado de forma inovadora, desenvolvido por meio de uma metodologia que utiliza o 3D, utiliza diferentes formas de visualizações para garantir que a obra tenha uma execução mais rápida, garantindo agilidade e qualidade. Para quem não entende o que é o Ciopaer, além de uma questão de soberania do nosso Estado, esse espaço vai ser fundamental para que o TFD, possa ocorrer de maneira mais rápida, não só em Cruzeiro do Sul, como em todo Juruá servindo de apoio inclusive para municípios do Amazonas. É uma obra estratégica para esse ano e para os anos que estão por vir”, explicou.

Ordens de serviço Também foram assinadas ainda duas outras ordens de serviço: a segunda etapa da urbanização da Alameda das Águas em Mâncio Lima, que valoriza o turismo local, e a recuperação de ramais e estradas vicinais, com mais de R$ 30 milhões em investimentos, beneficiando cerca de 92 mil pessoas. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o impacto. “A recuperação de ramais significa dignidade e mobilidade para milhares de famílias, além de garantir o escoamento da produção rural. É um avanço significativo para a região”, afirmou. Mailza ressaltou que todas as ações no Juruá fazem parte de um esforço coletivo do governo para garantir que cada município receba atenção especial.

“Cada município do nosso estado está recebendo investimentos tanto na área de saúde, quanto na área da educação, da infraestrutura. A segurança pública foi reforçada em todo o estado. Governador, o Acre se destaca porque apesar da distância, apesar de sermos um estado pequeno, com alguns índices por conta da nossa realidade, mas os nossos esforços não tem parado e nós temos crescido e conseguido entregar à nossa população dignidade. Contem com nosso compromisso à frente desse governo, trabalhando para cuidar melhor da nossa população,” declarou Mailza.