Mailza Assis é a pré-candidata que mais cresce nas pesquisas para Governo, apontam especialistas

As últimas pesquisas sobre a disputa ao Governo do Acre em 2026 mostram que a vice-governadora Mailza Assis é a pré-candidata que mais tem crescido nas intenções de voto dos eleitores. É o que avaliam duas lideranças ligadas a institutos de pesquisa no estado em entrevista concedida ao ContilNet nesta terça-feira (19).

Com menos de dois dígitos nas porcentagens de pesquisas realizadas até o início do ano passado, Mailza chegou às duas casas nos últimos levantamentos realizados.

Na pesquisa da Real Time Big Data, encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta terça-feira, a vice-governadora registrou 18%. A amostragem ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Crescimento constante

Francimar Almeida, presidente do Instituto Delta, afirmou que o avanço de Mailza tem sido quase constante e registrado nos últimos levantamentos. O crescimento da pré-candidata é visto com surpresa por Almeida.

“Não costumo comentar o resultado de pesquisa de outro instituto, até pela questão de ética, mas posso dizer que, dentro da base de erro, esse resultado está igual ao que eu apurei no mês passado. E realmente eu tenho constatado um crescimento dela [Mailza]. De dezembro pra cá, ela tinha 4%, 5%; na minha pesquisa também chega a 13%. Então, ela realmente tem um crescimento constante. Isso realmente está acontecendo. Ela saiu de 4%, 5% para 13%. Inclusive, na minha pesquisa, eu também tenho esse resultado”, explicou.

Ele destacou ainda que o crescimento ocorre mesmo sem grande exposição midiática. “Como nós não temos campanha, fico surpreso dela ter chegado a tanto, porque ela tem uma secretaria, mas que não tem esse destaque todo, e também não há uma mídia muito potente em cima dela. O trabalho que ela faz não a faz aparecer tanto”, acrescentou.

Fatores por trás do avanço

Francimar apontou um possível fator que pode estar influenciando o crescimento de Mailza: a rejeição a outros candidatos. Ele citou como exemplo a eleição presidencial passada.

“Às vezes, o candidato cresce porque a população não quer votar no concorrente B e opta pelo candidato A para impedir que o B ganhe. Um exemplo disso é quando Bolsonaro ganhou porque a população naquele momento não queria mais o PT. Depois, com erros cometidos, o povo voltou a escolher o PT. Pode estar ocorrendo algo parecido com ela, mas não posso afirmar, pois não investiguei. Estou surpreso com esse crescimento dela”, observou.

Análise de especialista

O cientista político e responsável técnico do Instituto Data Control, Denis Santos, apresentou uma análise semelhante à de Francimar, destacando Mailza como a pré-candidata que mais cresceu.

“A Mailza é a única candidata que está crescendo. Isso dá garantia de alguma coisa por enquanto? Não dá garantia de absolutamente nada, mas é o que podemos depreender”, afirmou.

Denis também avaliou o desempenho do senador Alan Rick, líder nas pesquisas, e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

“Alan Rick começou mais alto, chegando a bater acima de 50%, e hoje está na casa dos 35%. O Bocalom está onde sempre esteve, entre 20% e 23%. Só em Rio Branco ele chegou a 25%, então tudo dentro da margem de erro. A Mailza variou entre 12% e 13,5%, chegando a 14% nesta pesquisa. Ela vem subindo, uma subida que pode parecer pequena, mas a cada 3 ou 4 meses dobra de tamanho”, destacou.

Denis concluiu ressaltando o potencial de crescimento da pré-candidata:

“Ela tem um crescimento constante. Nas últimas vezes, considerando seu tamanho, dobrou 100%, mais 100%, e ainda tem espaço para crescer. A limitação atual é o baixo conhecimento do eleitor, mas assim que se tornar mais conhecida, o crescimento tende a seguir a mesma proporção. Hoje, a candidata com mais oportunidade e chance de crescimento é ela”, finalizou.