Mailza é confirmada como pré-candidata ao Governo pela federação União Progressista

Em um ato considerado histórico para a política nacional, o União Brasil e o Progressistas (PP) formalizaram nesta terça-feira, 19, em Brasília, a criação da Federação União Progressista (UPb). A convenção conjunta, realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, reuniu lideranças políticas de todo o país e confirmou a consolidação da maior força partidária do Congresso Nacional.

Do Acre, participaram o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, e o deputado federal Zezinho Barbary. Também marcaram presença os governadores Marcos Rocha (RO), Wilson Lima (AM) e Antônio Denarium (RR), além de parlamentares, prefeitos e dirigentes das duas siglas.

Mailza Assis confirmada como candidata da Federação em 2026

O senador Ciro Nogueira, copresidente da União Progressista, confirmou a vice-governadora Mailza Assis como o nome da federação para disputar o governo do Acre em 2026. “Não tenha dúvida. O grande comandante do processo político no Acre é o governador Gladson Cameli, e ele já me informou que a nossa candidata é a Mailza. Nós estaremos com ela nesse projeto, que é um projeto vencedor. Tenho certeza de que, se depender dos Progressistas e do União, vamos ter uma grande governadora a partir de 2027”, afirmou Ciro Nogueira.

A vice-governadora agradeceu a confiança das lideranças nacionais e reafirmou seu compromisso com os acreanos. “Recebo com humildade, coragem e esperança. Tenho orgulho de representar a força do nosso povo. Sei da responsabilidade que é conduzir esse projeto e quero garantir que estarei pronta para trabalhar por um estado mais justo, com mais oportunidades e com um futuro melhor para todos”, destacou Mailza.

No Acre, Gladson Cameli vai comandar a presidência estadual da União Progressista. Em seu discurso, o governador destacou a importância da federação para o fortalecimento da democracia. “É uma honra participar da União Progressista. Viemos de um Estado que lutou para ser brasileiro no extremo norte e hoje damos um passo para fortalecer nossa democracia, diminuir as diferenças entre as pessoas e garantir um futuro com mais oportunidades”, disse Gladson.

Discursos de unidade nacional

A convenção contou ainda com pronunciamentos de outras lideranças nacionais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a fusão entre os dois partidos representa um movimento histórico de fortalecimento da política brasileira.

“A União Progressista nasce de um grande desejo de diminuir a fragmentação partidária para que possamos defender programas e ideias para enfrentar os problemas do nosso país. Esse é um movimento voltado para o futuro, com serenidade e responsabilidade”, declarou.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também enfatizou o caráter transformador da nova federação.

“O Brasil aguardava com ansiedade esse espaço. Essa união vai nos permitir discutir temas relevantes, enfrentar crises fiscais, renovar a esperança e construir um caminho de prosperidade. Tenho certeza de que esse é um passo decisivo para transformar o Brasil”, afirmou.

Força política

Com a formalização, a federação Progressista passa a ter a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares, 15 senadores, além de sete governadores, 1.335 prefeitos e 12.398 vereadores. A federação também contará com a maior fatia do fundo eleitoral, estimado em quase R$ 1 bilhão, e do tempo de televisão, o que deve impulsionar as candidaturas de 2026.

A gestão será compartilhada entre Ciro Nogueira e Antônio Rueda pelos próximos quatro anos.

Antônio Rueda, copresidente da União Progressista, resumiu o espírito do encontro. “Hoje realizamos um sonho para a política, transformando o Brasil. Essa é uma aliança poderosa que muda o rumo do país e nasce comprometida com prosperidade, responsabilidade e o bem-estar do povo brasileiro”.

Mailza no centro do projeto acreano

Com o respaldo do governador Gladson Cameli e a confirmação pública de Ciro Nogueira, a vice-governadora Mailza Assis se consolida como a principal aposta da federação para o Acre em 2026. O apoio da maior força política do país marca um divisor de águas na sua pré-candidatura ao governo.

Veja o vídeo: