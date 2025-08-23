Mailza leva Juntos Pelo Acre ao Ramal 7 em Cruzeiro do Sul e reforça compromisso com moradores da zona rural

A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, levou neste sábado, 23, o programa Juntos Pelo Acre à comunidade do Ramal 7, zona rural de Cruzeiro do Sul. A ação, realizada na Escola Municipal Pedro Firmino de Oliveira, em parceria com a Prefeitura e a pedido do vereador João Keleu, reuniu serviços de saúde, cidadania, lazer e distribuição de kits do Vestuário Social.

Durante a atividade, moradores tiveram acesso a vacinação, testes rápidos, atualização do Bolsa Família e atendimentos médicos. Também foram entregues 400 kits de roupas, além da realização de torneio de futebol, distribuição de cestas básicas e almoço comunitário.

Mailza destacou o compromisso do governo com a zona rural e lembrou dos recursos já destinados à região quando era senadora. “Enquanto senadora, enviei mais de R$ 18 milhões para ramais do Juruá, R$ 5 milhões para a recuperação da Avenida Copacabana e R$ 2 milhões para a Casa do Produtor Rural, que está em andamento. Também destinei investimentos para saúde e para a Casa da Mulher Brasileira. Agora, como governadora em exercício e futura governadora, quero estar cada vez mais próxima das comunidades, ouvindo suas necessidades e trabalhando por soluções”, afirmou.

O presidente da Associação de Moradores, José Other, pediu prioridade para os ramais. “Governadora, só quem mora aqui sabe o que passamos. Precisamos de olhar especial para os acessos. O salário do produtor é a sua produção, mas sem estrada não há como sustentar as famílias”, reforçou.

O deputado federal Coronel Ullysses anunciou a destinação de R$ 1 milhão para recuperação do ramal. “Estou cumprindo minha promessa com vocês. Segunda-feira, nós vamos estar lá na prefeitura, junto com o prefeito Zequinha para que ele possa assinar e cadastrar esse ramal para receber o benefício para ajudar nessa questão do ramal”, destacou o parlamentar.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Ney Amorim, participou da abertura do torneio, entregou bolas à comunidade e destacou a recriação da pasta após 16 anos.

“Hoje o esporte do Acre tem recursos e estrutura, graças ao apoio da nossa vice-governadora Mailza e do governador Gladson Camelí, que tomaram a decisão de desenvolver essa secretaria para que a gente pudesse estar trabalhando e fazendo essa revolução, tão necessária que precisava ser feita no esporte do nosso estado. Cada kit de material esportivo que chega às comunidades é investimento direto na vida das nossas crianças e jovens”, disse.

O vereador João Keleu agradeceu a presença da governadora em exercício e ressaltou a importância do gesto. “Quero agradecer cada um de vocês que ajudou a construir esse evento. Gratidão à governadora Mailza por ouvir os problemas da comunidade e trazer soluções. Isso demonstra humildade e compromisso com o povo. Eu sei do seu trabalho e reconheço”, declarou.

Cidadania e dignidade

Antônia Elivânia, mãe de cinco filhos, saiu da Comunidade Boa Hora, para ter acesso aos serviços do programa Juntos Pelo Acre no Ramal 7. “Vim em busca de atendimento médico e aproveitei para pegar roupas no vestuário social. Trouxe minha família toda”, contou.

A chefe do departamento da SEASDH no Juruá, Carem Carvalho, reforçou a importância da iniciativa. “Foram 400 kits de vestuário social entregues, além de atendimentos de saúde em parceria com a Prefeitura. A comunidade realmente merece esse olhar especial”, disse.

O agricultor Francisco Oliveira também buscou o programa para atualizar o cadastro do Bolsa Família. “Sou agricultor, mas hoje não consigo trabalhar por questões de saúde. O benefício é o que pode me ajudar a sustentar a família neste momento”, contou.