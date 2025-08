Mailza se reúne com lideranças comunitárias para ampliar ações do Juntos Pelo Acre na capital

A vice-governadora Mailza Assis se reuniu nesta terça-feira, 5, com lideranças comunitárias, religiosas, sindicais e representantes de organizações não governamentais (ONGs) das dez regionais de Rio Branco. O encontro teve como objetivo firmar uma parceria para intensificar as ações do programa Juntos Pelo Acre na capital, alcançando um número ainda maior de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, comandada pela vice-governadora, o Juntos Pelo Acre já beneficiou mais de 120 mil pessoas em todo o estado com serviços de saúde, cidadania e inclusão social, por meio de uma ação integrada com diversas secretarias e órgãos públicos.

Durante a reunião, Mailza reforçou a importância da participação ativa das lideranças locais para o sucesso das ações. “O objetivo da reunião com as lideranças comunitárias é atingir muito mais pessoas. É levar de fato o que as pessoas realmente precisam. E nós precisamos de vocês para que isso aconteça”, afirmou.

A vice-governadora destacou ainda que o vínculo com as comunidades é essencial para que o serviço seja eficiente e tenha impacto real na vida das pessoas. “Vocês estão perto, conhecem as famílias, sabem das necessidades. O trabalho que estamos fazendo é importante, mas ele só faz sentido quando transforma a realidade das pessoas”, completou.

O programa leva atendimento médico especializado, emissão de documentos civis como certidões de nascimento, casamento e óbito, além de ações voltadas à autoestima e dignidade, como a entrega dos kits de vestuário social.

Everton Lima, líder comunitário da regional do Calafate, agradeceu pela iniciativa. “O governo está entrando nos bairros, e isso é fundamental. Nós temos o Arueira, o Wilson Ribeiro, temos algumas áreas de invasão que agora vão receber o Juntos Pelo Acre. Essa reunião e essa parceria são de suma importância para todas as regionais. A gente só tem a agradecer à vice-governadora Mailza e ao governo do estado por esse compromisso com a população”, afirmou.

Participaram do encontro representantes das regionais Calafate, Esperança, Floresta, Baixada, Cadeia Velha, Vila Acre, São Francisco, Tancredo Neves, Belo Jardim e Cidade do Povo.

Ao final da reunião, ficou acordada a realização de um novo encontro para definição do plano de ação. O documento incluirá o calendário das atividades em cada regional, bem como o diagnóstico social de cada área, com o mapeamento das principais necessidades a serem atendidas.