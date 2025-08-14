Maior Armazém Solidário de SP chega à zona sul com preços reduzidos

A prefeitura de São Paulo inaugurou, em M’Boi Mirim, o maior Armazém Solidário da cidade e o primeiro da região, com 765 m² de área e funcionamento de segunda a sábado. Exclusivo para beneficiários do CadÚnico, o espaço oferece alimentos, produtos de higiene e itens de limpeza, com preços de 30% a 50% mais baixos do que no varejo, além de um diferencial inédito: hortifrúti fresquinho produzido por agricultores locais.

A unidade integra o programa Armazém Solidário, criado em 2024 e já presente em seis bairros das zonas norte e leste, com a missão de garantir acesso a produtos de qualidade a famílias em situação de vulnerabilidade. Hoje, mais de 2.800 pessoas passam diariamente pelas sete unidades em funcionamento — e a meta da Prefeitura de São Paulo é abrir mais nove unidades até 2028.

O Armazém Solidário se tornou uma esperança de voltar a ver a geladeira cheia

Leia também

Economia real

Nos corredores do novo Armazém, o contraste com os preços vistos no mercado convencional salta aos olhos. O leite integral, por exemplo, é vendido a R$ 4,19 — 22% mais barato. Já o quilo do acém moído sai por R$ 17,99, quase metade do valor encontrado em supermercados. Atualmente, são quase 600 itens à disposição, entre arroz, feijão, batata, óleo de soja, café, folhas frescas e carnes. Refrigerantes, bebidas alcoólicas e ultraprocessados ficam fora dessa seleção, reforçando a proposta de alimentação saudável.

Para famílias como a de Luzivan César Pires, mãe de duas crianças e desempregada, a novidade é mais que bem-vinda. Ela disse: “Faz muito tempo que não compro caixas de leite e hoje vou levar. Também vou comprar bolacha para os meus filhos, para quando eles voltarem da escola terem algo diferente para comer”.

Agricultura local

O projeto M’Boi Mirim é o primeiro a formalizar a parceria com o Sampa+Rural, que conecta mais de 400 produtores da capital a pontos de venda direta. Somente nesta unidade, serão ofertados mensalmente mais de 450 kg de legumes e 2,8 mil unidades de folhosas como alface, espinafre, rúcula e couve, com menos agrotóxicos e preços acessíveis.

Para a aposentada Sônia Maria de Jesus, de 73 anos, hipertensa e moradora da região há quatro décadas, a mudança é significativa: “Antes era muito longe, agora moro aqui do lado e ficou muito prático. Posso vir todos os dias”.

A produção de legumes e verduras é de agricultores cadastrados pela Prefeitura e apoiados pelo programa Sampa+Rural

Mais que um mercado

Cada armazém conta também com uma banca de doações abastecida pelo banco de alimentos. Todo beneficiário pode levar um item gratuitamente a cada compra, fortalecendo a rede de apoio comunitária. O programa, administrado pelo Instituto Nacional de Tecnologia, Educação, Cultura e Saúde (Intecs), já recebeu reconhecimento da ONU por sua importância social.

Hoje, as unidades estão distribuídas da seguinte forma: três na zona leste (São Miguel Paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes), três na zona norte (City Jaraguá, Jaraguá, Estrada do Sabão) e agora em M’Boi Mirim, a maior de todas.

Armazém Solidário M’Boi Mirim

Endereço: Estrada do M’Boi Mirim, nº 4.162, Jardim Turquesa

Funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 18h

Acesso: exclusivo para inscritos com cadastro ativo no CadÚnico