Maioria das residências no Acre tem mulheres como chefes de família, revela IBGE

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE, as mulheres já são maioria como responsáveis pelos domicílios acreanos. Foram contabilizadas 148 mil chefes de família do sexo feminino, contra 134 mil do sexo masculino, entre os 281 mil domicílios registrados no estado.

Esse cenário reflete também a própria população, que no ano passado chegou a 860 mil habitantes, sendo 430 mil mulheres e 429 mil homens.

Outra transformação notada nos últimos anos está na verticalização das cidades. O número de apartamentos passou de 15 mil em 2016 para 23 mil em 2024, abrigando cerca de 49 mil pessoas. Apesar desse crescimento, as casas seguem predominando, somando 258 mil unidades entre os domicílios acreanos.

Os dados evidenciam que, mesmo com a predominância de residências horizontais, cresce o movimento de moradia em edifícios, sobretudo em áreas urbanas, enquanto o protagonismo feminino na liderança dos lares consolida uma tendência social em expansão no Acre.