Mais de 11 quilos de drogas são localizados pela Polícia Militar dentro de apartamento em Rio Branco

Homem foi encontrado debilitado dentro do imóvel, recebeu atendimento médico e depois foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos

Uma ação do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de mais de 11 quilos de drogas em um apartamento localizado no bairro Novo Calafate, em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (21).

Polícia Militar apreendeu mais de 11 quilos de drogas em apartamento no bairro Novo Calafate, em Rio Branco/Foto: Ascom

A operação teve início após denúncia anônima informando sobre atividades de tráfico de drogas na região. Com base nas características repassadas, a guarnição localizou o imóvel suspeito.

Ao chegarem, os militares perceberam que havia um homem debilitado dentro do apartamento, que pediu ajuda e autorizou a entrada da equipe. Durante a revista no local, foram encontrados os entorpecentes.

O indivíduo recebeu atendimento na UPA da Sobral e, em seguida, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

