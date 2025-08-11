12 de agosto de 2025
Mais de 1,4 mil quilos de mandim são trazidos de Boca do Acre para Sena; quilo chega a R$ 30

Nos últimos anos, tem havido escassez da espécie nos rios de Sena Madureira. Com isso, a única alternativa é trazer o mandim de outros municípios

Na manhã desta segunda-feira (11), uma nova remessa de mandim foi descarregada no Mercado do Peixe de Sena Madureira, localizado próximo à Feira Livre. Desta vez, foram trazidos 1.400 quilos de mandim da cidade de Boca do Acre (AM), onde, há meses, a fartura vem predominando.

Segundo informações, o preço do mandim é variado. Já tratado, o quilo custa 30 reais; o mandim não tratado está sendo vendido a 28 reais.

Nos últimos anos, tem havido escassez da espécie nos rios de Sena Madureira/Foto: Reprodução

Há alguns meses, os pescadores de Sena Madureira vêm trabalhando nesse processo de importação, visto que as piracemas de mandim ainda não surgiram na região. “O mandim é uma das espécies mais apreciadas pelo consumidor local. Nesse sentido, informamos que o mercado está abastecido e estamos apenas aguardando a população para comprar”, destacou um dos vendedores.

Alguns moradores reclamam do preço, mas, de acordo com os vendedores, ele chegou a esse patamar porque, ao importar o produto, há gastos com transporte, entre outras despesas.

Nos últimos anos, tem havido escassez da espécie nos rios de Sena Madureira. Com isso, a única alternativa é trazer o mandim de outros municípios.

