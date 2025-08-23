Mais de 15 horas de tensão: suspeito faz reféns em delegacia após matar policial civil

O clima de tensão em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, intensificou-se neste sábado (23) após Lucas de Sousa Nonato, suspeito de matar o policial civil Mayson Viana de Freitas, 38 anos, ter feito uma live em uma rede social. O suspeito mantém uma mulher e uma criança reféns há mais de 15 horas dentro da delegacia da cidade.

Na transmissão, Lucas de Sousa Nonato afirma que tem a intenção de morrer e critica a forma como a sociedade o julga. “Vocês vão me ver morto hoje mesmo. É muito difícil a sociedade me ver como ser humano só porque tenho passagem criminal”, disse Lucas. “Para a sociedade, bandido bom é bandido morto”, acrescentou.

Nas imagens, a mulher feita refém aparece chorando e relata que o criminoso pediu um colete balístico e aguarda a resposta da polícia para negociação.

O incidente começou na sexta-feira (22), quando Lucas de Sousa Nonato foi preso e estava sendo apresentado na delegacia. Ele conseguiu pegar a arma do policial Mayson Viana de Freitas e atirou diversas vezes contra o agente, que chegou a receber atendimento médico, mas morreu no local. O policial era integrante da turma de 2018 da Polícia Civil.