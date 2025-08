Mais de 180 toneladas de lixo foram recolhidas durante a Expoacre 2025, em Rio Branco

Após nove noites de programação, a Expoacre 2025 chegou ao fim no domingo (3), e os esforços de limpeza no Parque de Exposições Wildy Viana e arredores estão em andamento. A Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCi) iniciou nesta segunda-feira (4) um mutirão de limpeza para garantir a organização do espaço pós-evento.

Durante o período da feira, cerca de 180 toneladas de resíduos foram coletadas em um mutirão mobilizou 80 colaboradores e 20 máquinas que operam das 7h às 22h, tanto dentro do Parque quanto nas vias de acesso.

A ação concentra esforços na retirada de diversos tipos de lixo, que vão desde copos plásticos e embalagens de alimentos até resíduos de maior volume.

A SMCCI destacou que a operação de limpeza foi essencial para garantir a boa experiência dos visitantes ao longo da feira e agora se volta à recuperação completa do espaço, após o encerramento da maior feira agropecuária do estado.